Morata, l’uomo in più della Juventus. Ecco come si sente dopo il 90′

Alvaro Morata ha deciso con un suo gol la qualificazione della Juventus agli ottavi. Il suo è un avvio di stagione davvero incredibile.

«In Champions tutte le partite possono essere difficili e quella di oggi (ieri, ndr) lo è stata, ma alla fine abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Siamo contenti e ora torniamo a concentrarci sul campionato. Cos’è cambiato per me? Qui mi sento un giocatore più completo, cerco di partecipare di più al gioco e in questo periodo sto segnando spesso. Oggi ho colpito un palo, ma poi sono stato fortunato nell’occasione del gol». Parole del canterano, di Alvaro Morata, vale a dire l’uomo in più della Vecchia Signora.

Pagella super per Morata

Alvaro Morata su Gazzetta dello Sport si è beccato addirittura un 7.5 dopo la vittoria sul Ferencvaros. «Alvaro esce per 30 minuti e compra un regalo per tutti: gli ottavi – si legge nel giudizio testuale -. Dentro per Dybala, ribadisce che ora non c’è gara: gran palla per CR7, da 9 e mezzo, poi palo e gol. Al momento, uno dei tre 9 più in forma al mondo». Impossibile smentire questa ultima affermazione alla luce della sequenza di gol che l’ex madrileno sta avendo.