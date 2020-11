Calciomercato Juventus, Maldini esce allo scoperto su un big

Un nome importante e spesso presente tra i rumors del calciomercato della Juventus. Del resto è un giocatore di grande talento, di quelli che fanno la differenza.

Stiamo parlando di Florian Thauvin, uno dei big del Marsiglia di Villas Boas, trequartista dai piedi buoni e con grande qualità nelle sue giocate. Uno di quelli insomma che possono far “saltare” le difese avversarie. Ha 27 anni, nel pieno della maturità calcistica, e a giugno – se non rinnoverà con il suo club – sarà un giocatore svincolato. Dunque si potrà prendere a parametro zero ed è anche per questo motivo che tante società sono interessate a lui e sono pronte a sferrare l’assalto pur di prenderlo.

Calciomercato Juventus, Thauvin è in scadenza di contratto