Pagelle Benevento Juventus 1-1 : Morata killer, Chiesa è un fattore. Dybala..

Voti e pagelle di Benevento Juventus:

Pagelle Benevento Juventus/ Terminata Benevento-Juventus, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1, in virtù delle reti messe a segno da Alvaro Morata e Letizia, nella ripresa le due squadre non sono riuscite a pervenire alla marcatura.

Pagelle Juventus

Szczesny 6,5 Si oppone come un felino ai tentativi di Schiattarella e di Lapadula, non può far nulla su Letizia