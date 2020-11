Calciomercato Juventus, pista tedesca per la mediana

Continuano le voci che vorrebbero un arrivo a centrocampo nel prossimo calciomercato della Juventus che riaprirà nel mese di gennaio.

Se c’è un reparto nel quale potrebbe arrivare un rinforzo per Andrea Pirlo è la linea mediana. Si cerca soprattutto un calciatore dai piedi buoni, con le idee lucide in mezzo al campo. Continuano ad esserci voci sul futuro di Aouar, stella del Lione, così come circolano anche altri nomi. Ma adesso c’è anche un’altra alternativa che arriverebbe dalla Bundesliga, il campionato tedesco.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane talento ungherese

Calciomercato Juventus, idea Dahoud

Come riporta il portale Calciomercato.it, nella lista dei possibili obiettivi della Juve per il centrocampo c’è anche un altro elemento, ovvero Mahmoud Dahoud, mediano tedesco del Borussia Dortmund. Il calciatore, classe 1996, in questa stagione sta trovando meno spazio del previsto in giallonero e per questo motivo potrebbe decidere di cambiare aria. Il suo prezzo non sembra essere eccessivo, visto che il suo cartellino è stimato per una cifra vicino ai 12 milioni di euro. Potrebbe essere un affare, considerata anche la giovane età del calciatore.