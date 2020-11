Calciomercato Juventus, De Ligt al Barcellona: pronta l’offerta da 100 mln

De Ligt al Barcellona, calciomercato Juventus: il giovane centrale dell’olandese continua a restare nel mirino dei blaugrana, che sognano il colpaccio

Calciomercato Juventus De Ligt/ Si è appena ristabilito dall’infortunio alla spalla, ma De Ligt sembra essersi calato molto bene all’interno della nuova Juve targata Andrea Pirlo. Anche nella brutta prestazione offerta dai bianconeri contro il Benevento, infatti, l’ex capitano dell’Ajax è sembrato uno dei più in palla, salvando in più di una circostanza la porta di Szczesny con chiusure portentose. Le sue prestazioni sicuramente non lasciano indifferenti gli addetti ai lavori, e il nome dell’assistito di Mino Raiola è inserito nell’agenda di molti top club europei.

Tra questi ci sarebbe il Barcellona, che già un anno fa è stato a un passo dal mettere le mani su De Ligt, anche se poi la trattativa non si concluse per le esose richieste del calciatore, che a Torino percepisce circa 8 milioni più bonus all’anno. Secondo quanto riferito da Don Balon, dunque, il club blaugrana nelle ultime settimane avrebbe effettuato alcuni sondaggi per capire la disponibilità della Juve a lasciar partire il calciatore, entrando nell’ordine di idee di mettere sul piatto qualcosa come 100 milioni di euro.