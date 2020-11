De Paul alla Juventus, calciomercato: Paratici fiuta l’affare dall’Udinese

Calciomercato Juventus, De Paul rappresenta sempre un obiettivo concreto per i vertici dirigenziali bianconeri.

Calciomercato Juventus De Paul Udinese/ Sulla lista di Fabio Paratici, campeggia a caratteri cubitali il nome di Rodrigo De Paul, oggetto del desiderio di Fabio Paratici da più di un anno. L’Udinese ha resistito alle avances di molti club, tra cui il Leeds, la scorsa stagione, valutando il suo mediano non meno di 40 milioni di euro, a fronte dell’offerta del club inglese di circa 30 milioni di euro. La “Vecchia Signora“, invece, non è andata oltre a dei sondaggi informali con l’entourage del calciatore, che tra l’altro è molto amico di Paulo Dybala, con il quale spesso ha trascorso le vacanze estive.

La Juve, del resto, era costretta a cedere prima di poter finanziare qualche colpo in entrata, ed ecco perché i bianconeri, alla fine, non sono riusciti a piazzare la zampata vincente per portarsi a casa il giovane talento argentino, che anche in questa prima parte di stagione sta trascinando i suoi compagni, avendo messo a referto già due goal, e dando la sensazione di un generale strapotere fisico e tecnico, tale da meritarsi una big del calcio italiano.