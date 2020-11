La Juventus, se Barella dovesse lasciare l’Inter nella prossima estate, sarebbe pronta a fiondarsi sul centrocampista dell’Inter.

Parlare di come possa riprendersi la Vecchia Signora dopo la trasferta di Benevento è arduo. Tuttavia sia il club che Pirlo lasciano filtrare una finta tranquillità, mal celata però dal popolo della Juventus. Il problema è a centrocampo, inutile girarci intorno. Non fa filtro e non assale l’area avversaria come quando c’erano Pogba e Vidal. Mai, da due anni a questa parte, c’è la sensazione che dalla mediana possano arrivare i carri armati a sostegno delle punte. Lasciando da parte un attimo l’aspetto realizzativo, preoccupa anche quello di copertura. Gli avversari arrivano come birilli dalle parti di Szczesny: nessuno fa filtro e lotta. Il solo Mckennie non è proponibile a certi livelli, ecco perché arriva una clamorosa indiscrezione su Barella.

Barella, indiscrezione incredibile

Secondo il portale fichajes.net, nel mirino della Juventus ci sarebbe nientemeno che Nicolò Barella dell’Inter. Le sue prestazioni sono incredibili e sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Il portale sottolinea come i Red Devils sarebbero la squadra ad aver mostrato maggiore interesse ma Barella piace anche ad altre big europee, Arsenal, Barcellona e appunto la Vecchia Signora. Se si tratti di fantamercato o ci sia unu fondo di verità, lo si scoprirà a giugno. In quella sessione, con ogni probabilità, il talento sardo lascerà l’Inter.