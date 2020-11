Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala è deciso, almeno dai bookmakers. Su Sisal danno il cambio squadra a 1.72.

Calciomercato Juventus, sono sempre di più le prestazioni opache del numero 10 bianconero. La Joya dopo un’annata ai massimi con Sarri sembra non essersi più -realmente- ripreso dopo l’infortunio. Dybala sembra quasi smarrito sul campo, una serie di prestazioni opache che si concludono – molto spesso – con tiri soffocati e pochissimi momenti da leader decisivo, tanto che allo stesso argentino è stata soffiata la titolarità dall’amico e nuovo acquisto Alvaro Morata, diventato già il partner insostituibile di Cristiano Ronaldo. I bianconeri meditano all’addio dell’attaccante argentino, il rinnovo di contratto non sembra essere arrivato e le richieste dell’entourage del giocatore continuano ad essere decisamente elevate.

Calciomercato Juventus, futuro Dybala: i bookmaker hanno deciso

Il tempo della Joya alla Juventus sembra essersi esaurito. Una sua cessione a fine stagione sembra -ormai- molto più concreta di quanto lo sembri già in apparenza. A tal proposito sono già arrivate le quote Sisal sul futuro del calciatore argentino. Infatti secondo i bookmakers un possibile addio a fine stagione della Joya è quotato a 1.72 mentre la permanenza in maglia bianconera a 2.00. Una decisione netta che sembra sancire un, ormai, inevitabile addio. Già negli scorsi anni la dirigenza bianconera provò a vendere Dybala tanto che fu soggetto del possibile scambio con Lukaku, poi passato all’inter, proprio per mancato volere dell’argentino di trasferirsi a Manchester.