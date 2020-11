Calciomercato Juventus, Don Balon parla di un scambio fra i bianconeri e il Bayern Monaco per Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo avrebbe scelto già la sua prossima destinazione. Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’ l’indiscrezione avrebbe una meta precisa: il Bayern Monaco. Gli spagnoli parlando di uno scambio alla pari fra i bianconeri e i tedeschi. Cristiano Ronaldo per Javi Martinez.

Anche se uno scenario che sembra abbastanza complicato, sia per la valutazione dello spagnolo (10 milioni di euro), sia perché il tesseramento di Ronaldo non sembra assolutamente in linea con la filosofia societaria dei tedeschi.

