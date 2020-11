Calciomercato Juventus, il tempo per Pirlo alla Juventus sembra già pesare più del solito sul futuro della società. Che succederà?

Calciomercato Juventus, Andrea Pirlo sta collezionando una serie di risultati negativi che non stanno facendo piacere alla società bianconera. Il pareggio contro il Benevento è solo uno degli ormai troppi risultati negativi ottenuti, per altro, con squadre che sulla carta, vista la rosa dei bianconeri, dovrebbero essere affrontate con più cinismo e decisione. L’accusa principale è quella di essere troppo Ronaldo centrici. Appena manca il fuoriclasse portoghese la squadra sembra soffrire di tanto la sua mancanza e senza la presenza del leader offensivo non riesce a chiudere la partita.

Calciomercato Juventus, Pirlo: il tempo è già scaduto?

La Juventus di Pirlo è un cantiere ancora in costruzione, ma il tempo degli esperimenti sembra esaurito come sottolinea stamane il ‘Corriere della Sera’. Il quotidiano, infatti, parla di una luna di miele finita per Pirlo e di alcuni giocatori confusi sulle direttive del tecnico bresciano. Il periodo dell’adattamento è concluso e sarebbero venuti a galla alcuni problemi comunicativi tra l’allenatore e la squadra, come era avvenuto già con Sarri la scorsa stagione. Pirlo non sarebbe molto loquace con i giocatori, soprattutto dal punto di vista tattico, e sarebbe il vice Tudor ad occuparsi della maggior parte del lavoro sul campo, mentre l’altro assistente Baronio si farebbe sentire molto durante le partire.