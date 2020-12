Calciomercato Juventus, Allegri verso l’Arsenal: tre bianconeri verso Londra

Massimliano Allegri sarebbe pronto a tornare in panchina, ma su quella dell’Arsenal. Pronto a seguirlo ci sarebbero tre elementi della Juventus.

E’ stato ad un passo dall’Inter, ma Antonio Conte si è tenuto la panchina nerazzurra dopo aver praticamente passato il turno in Champions e messo nel mirino lo scudetto. Sperava nel Paris Saint Germain, ma Tuchel è rimasto al suo posto. Massimiliano Allegri, allora, è pronto a ripartire dall’Arsenal. A sostenerlo è “The Sun“, sempre ben informato sulle vicende delle squadre della capitale. Questa mattina, infatti, ha dedicato ampio risalto alla notizia. Max, infatti, è a conoscenza che i vertici del club si pongono seri dubbi su Arteta. Max non ne può più di restare fuori, ha bisogno di risentire addosso l’adrenalina del campo. E’ disponibile a parlare con i Gunners, vuole conoscere il progetto, anche se la squadra non sarà subito competitiva per vincere. Non è una questione di soldi, anche se lui viaggia a cifre alte.

