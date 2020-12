Infortunio Demiral, Juventus Dinamo Kiev: ecco l’entità dello stop

Juventus Dinamo Kiev, infortunio Demiral: il turco costretto ad uscire per uno stiramento alla coscia destra

Demiral Juventus infortunio/ Doccia gelata in casa Juventus. I bianconeri, che stanno portando a casa piuttosto agevolmente il match contro la Dinamo Kiev, devono far fronte ad un altro, ennesimo infortunio. Ad uscire dal rettangolo verde è stato infatti Merih Demiral, che ha accusato uno stiramento alla coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate nel corso dei prossimi giorni.

Molto probabilmente, però, il calciatore non sarà disponibile per la gara di campionato contro il Torino, in una stracittadina più importante del solito per le due compagini.