Mourinho disposto ad accoglierlo, Juventus è pronta a cederlo. Affare vicino

Sami Khedira può ripartire dal Tottenham e da Josè Mourinho. La Juventus aspetta solo che il tedesco lasci il club bianconero.

Come riporta Sky Deutschland, Mourinho sarebbe a caccia di un profilo dalla caratteristiche di Khedira per la finestra di gennaio. Lo rivorrebbe alle proprie dipendenze dopo l’esperienza vissuta insieme al Real Madrid. Gli Spurs potrebbero presto affondare il colpo, con Khedira che resta comunque nel mirino anche di Manchester United e West Ham in Premier League. Non solo, perché c’è il Lipsia in Germania. La Juventus non avanza pretese, libererebbe il calciatore a costo zero per risparmiare sull’ingaggio.

Khedira spinge per la Premier

«Quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma giocare in Inghilterra è una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata. Ho sempre visto molte gare di Premier sin da quando ero piccolo, e ora le seguo anche con un’attenzione diversa. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte della Premier League». Parole di Sami Khedira pronunciate qualche giorno fa. Adesso all’orizzonte c’è un’operazione che pare in dirittura d’arrivo con Mourinho in prima fila.