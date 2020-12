Calciomercato Juventus, futuro blindato: arriva il rinnovo

Radu Dragusin, arcigno difensore centrale della Juventus U23, è stato lanciato da Pirlo in Champions League. Firmerà il rinnovo con il club.

E’ in atto una vera e propria rivoluzione. La Juventus ha sposato la linea verde per questione di bilancio e sta cercando di crescere in casa i propri talenti. Serve però pazienza e tempo. Quella che i fan della Vecchia Signora non possono avere. Ad ogni modo, i diktat societari vengono eseguiti da Pirlo. Dopo i debutti di Frabotta e Portanova è toccato l’altra sera contro la Dinamo Kiev anche a Radu Dragusin. E’ un difensore centrale 18enne ma già una colonna della U23 di Zauli. Il portale Calciomercato.it aveva anticipato l’intenzione di paratici di rinnovare il suo contratto, per pra in scadenza il 30 giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, “tradimento” Raiola: rinnovo imminente

Dragusin verso il rinnovo con la Juventus

Ci sono contatti in corso, confermati dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Il popolare quotidiano sportivo sostiene che la firma dovrebbe avvenire entro il mese di gennaio. Qual è l’accordo? La firma dovrebbe certificare delle cifre quali compenso comprese tra i 500mila euro e il milione di ingaggio annuo. Dragusin, piccolo tra i grandi, non si fa intimorire dal destino.Con Pecchia giocò qualche gara ufficiale con l’Under 23, poco prima dello stop di marzo 2020. Ora sta iniziando ad ambientarsi con i più grandi, nonostante l’età. Lui, che da difensore centrale deve sempre dimostrare grande concentrazione.