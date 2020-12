Calciomercato Juventus, “tradimento” Raiola: rinnovo imminente

Calafiori, dopo una partita e un gol memorabile in Europa League, è pronto a firmare il rinnovo con la sua squadra del cuore. La regia è di Mino Raiola.

Nessuna sorpresa sulla validità del giovane terzino sinistro. La Roma ha in casa il futuro terzino sinistro della Nazionale. Un elemento addirittura superiore a quel Luca Pellegrini che sta scalando a furia di belle prestazioni le gerarchie. Ieri ha scagliato una folgore gonfiando la rete dell’Olimpico, perché è così. Calafiori ha segnato da oltre venti metri. Un gioiello che rende il baby il 4° più giovane in gol in questa Europa League. Su di lui, da tempo ormai, c’è l’occhio vigile della Juventus. Raiola, però, nicchia.

Calafiori, rinnovo con la Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il rinnovo del contratto di Calafiori sarebbe più vicino. Il giovane terzino guadagna attualmente 400 mila euro, il suo procuratore Mino Raiola ha chiesto un aumento cospicuo fino a 1,2 milioni a stagione. La Roma pare si sia avvicinata alla richiesta di Raiola con una controproposta convincente. Il rinnovo dovrebbe essere se non imminente molto vicino e il bacio alla maglia dopo il gol lo conferma. Tra l’altro Morgan De Sanctis, che sta lavorando alla trattativa per il rinnovo, al gol ha esultato in maniera evidente. Un altro indizio sul fatto che la strada per il rinnovo è in discesa.