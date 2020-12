Juventus-Torino: le probabili formazioni. Pirlo stupisce

Emergono già le prime indiscrezioni sulle probabili formazioni di Juventus-Torino. Pirlo ha intenzione di far giocare insieme i suoi fantasisti.

Impossibile tenere fuori Federico Chiesa in questo contesto. Contro la Dinamo Kiev in Coppa dei Campioni ha realizzato il suo primo gol in bianconero e servito due assist. E’ stato il migliore in campo e Pirlo ha intenzione di premiarlo anche in Juventus-Torino. Giocherà dal 1′, ma stavolta sull’out di sinistra dove potrà rientrare e tentare il tiro. Le probabili formazioni, però, raccontano però di un Pirlo pronto a stupire tutti quanti.

LEGGI ANCHE >>> De Ligt al Barcellona, calciomercato Juventus: Raiola ha già deciso tutto

Tanta qualità in Juventus-Torino

In Juventus-Torino il tandem sulla prima linea sarà formato da Dybala e Cristiano Ronaldo. Il trequartista, invece, dovrebbe essere Kulusevski. Così facendo il giovane talento svedese verrebbe rilanciato dal 1′ dopo qualche panchina di troppo. Hanno fatto troppo rumore le sue esclusioni, ma deve saper stringere i denti e conquistarsi una maglia. Di sicuro in difesa ci saranno i ritorni di Cuadrado e Danilo. Giocheranno ai lati di Bonnucci e De Ligt, gli unici due centrali rimasti a Pirlo dopo i ko di Demiral e Chiellini.