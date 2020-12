De Ligt al Barcellona, calciomercato Juventus: Raiola ha già deciso tutto

Il giocatore olandese piace molto ai blaugrana, e Mino Raiola avrebbe già avuto dei colloqui con il club spagnolo per “prenotarne” l’approdo

De Ligt Juventus/ Il suo rientro dall’infortunio è stata una manna dal cielo per la Juventus: anche in questo primo scorcio di stagione, infatti, De Ligt si è dimostrato un punto di riferimento importante per Andrea Pirlo. Sebbene nell’ultima uscita in Champions League contro la Dinamo Kiev abbia commesso un errore piuttosto grossolano che stava per aprire la strada al pareggio degli ucraini, le prestazioni dell’olandese volante sono in continua ascesa. L’ex capitano dell’Ajax, del resto, è finito nel mirino di molti club, tra cui il Barcellona, che lo aveva sedotto prima che l’assistito di Mino Raiola scegliesse di approdare sotto l’ombra della Mole.

Secondo quanto riportato da Diario Goal, riprese da tuttojuve.com, proprio l’agente del calciatore sarebbe stato recentemente a contatto con i vertici dirigenziali blaugrana. Colloqui nei quali i catalani hanno manifestato nuovamente grande interesse nei confronti del difensore, che è legato da un contratto con la Juventus che prevede il pagamento di una clausola rescissoria pari a circa 150 milioni di euro. De Ligt sta bene in bianconero, e a Torino vuole continuare a crescere e a maturare, ma ovviamente il Barcellona sta cominciando a tastare il terreno in vista di un possibile addio del calciatore tra un paio di anni.