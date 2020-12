Calciomercato Juventus, porte girevoli a centrocampo

Non mancano mai le voci di calciomercato in casa Juventus, ma del resto ormai mancano poche settimane alla riapertura delle trattative.

Chiaramente la dirigenza bianconera non si farà trovare impreparata semmai capiterà l’occasione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirlo già nella prossima sessione di gennaio. Perché sia in serie A che in Italia, specie in questa stagione, c’è la necessità di avere una lista di giocatori lunga e competitiva.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, sempre più vicino il riscatto di McKennie