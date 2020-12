Juventus, sempre più vicino il riscatto di McKennie: l’ex Schalke convince

Calciomercato, l’americano sta sorprendendo tutti per disponibilità ed abnegazione: sempre più vicino il rinnovo del suo contratto

Juventus McKennie permanenza/ Una delle note liete in questo scorcio di stagione fin qui disputato dalla Juventus è rappresentata da Weston McKennie. Il calciatore americano è sembrato calarsi subito molto bene negli schemi di Andrea Pirlo, capace di interpretare molto bene entrambe le fasi: polmoni, ma anche qualità per un centrocampista moderno che non disdegna di proiettarsi sovente anche in zona offensiva.

Ricordiamo che il texano si è trasferito alla Juventus con la formula del prestito oneroso a 4 milioni, con riscatto fissato a 18 milioni, che potrebbe diventare obbligatorio nel caso in cui il calciatore dovesse totalizzare il 60 per cento delle presenze totali, e se i bianconeri si qualificassero in Champions League. A riportarlo è tuttojuve24.