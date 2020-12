Juventus-Torino probabili formazioni: le ultimissime dai campi

Tutto pronto per il derby Juventus-Torino, che si giocherà questo pomeriggio con fischio d’inizio fissato per le ore 18. Le ultime sulle formazioni.

Sete di tre punti per la squadra di Andrea Pirlo, ancora imbattuta in campionato e chiamata ad una grande prestazione per cercare di avvicinarsi il più possibile alla vetta. Senza Morata, decisivo più volte nel corso della stagione, la formazione bianconera affronterà un Torino che ha incontrato più difficoltà del previsto finora ma che rimane una buona squadra e con elementi come Belotti che possono sempre fare la differenza con il loro talento. Insomma un avversario che non bisognerà sottovalutare.

Juventus-Torino le probabili formazioni