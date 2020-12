Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Isco rifiuta la Juventus. Il centrocampista preferirebbe altre destinazioni

Calciomercato Juventus, isco preferirebbe altre destinazioni. Dalla Spagna arrivano conferme sul rifiuto del centrocampista spagnolo nei confronti della Juventus. Isco, si legge in un sondaggio di ‘Calciomercato.it‘ preferirebbe un altro campionato. In questo momento fortissimi sul centrocampista ci sono due squadre inglesi. Sempre presente l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola ma non è da escludere un inserimento in extremis dell’Everton di Carlo Ancelotti sempre più propenso a fare in grande. L’unica nota dolente, quindi, è il mancato passaggio in bianconero. Come sappiamo il centrocampista è da tempo un pallino di Paratici, a tal punto che il direttore sportivo ha provato a trattarlo in diverse sessioni di mercato. Ma ora sembra arrivata la chiusura totale.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: gelo sul futuro del centrocampista

Si legge infatti anche in un sondaggio del portale spagnolo ‘La Razon’ che Isco abbia rifiutato l’idea di un trasferimento alla Juventus in quanto ritiene che la Serie A non si adatti alle sue caratteristiche. In caso di addio al Madrid lo spagnolo punta infatti a finire in un campionato che si sposi bene con le sue qualità. In questo contesto va monitorato anche l’Everton di Ancelotti che sogna il grande colpo, come dicevamo poc’anzi.