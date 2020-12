Zidane se salta Pirlo. Il francese sa già chi portare alla Juventus

Agnelli sarebbe intenzionato ad affidare a giugno la panchina a Zinedine Zidane qualora Pirlo non faccia bene. Ecco chi porterebbe con sè.

Zinedine Zidane è nel cuore dei tifosi della Juventus e del presidente Agnelli. Questo nonostante abbia battuto i bianconeri in una finale, quella di Cardiff, ed eliminati il giorno che Buffon perse la teste al Bernabeu. Ma il destino ha già scritto che Zizou primo o poi siederà sulla panchina della Vecchia Signora. Affinché avvenga ciò, è necessario che si liberi dai blancos e che Pirlo non faccia bene in bianconero. Se ne riparlerà, pertanto, a partire da giugno prossimo. Nel frattempo il tecnico francese ha già in mente chi portare alla allo Stadium.

Zidane e la Juventus, storia di un grande amore

Secondo calciomecarcatoweb.it il primo giocatore sul quale si potrebbe puntare a Torino sarebbe Marcelo. Il brasiliano è oramai in uscita dal Real Madrid e pronto a raggiungere i colori bianconeri gratis. Allo stesso tempo, per convincere Zidane, servirebbe puntare forte su Toni Kroos, altro giocatore feticcio per il tecnico. La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro, valore alto per le casse della Juventus, ma per il quale Agnelli sarebbe disposto a fare un sacrificio. Soprattutto per scatenare l’effetto domino che porterebbe Zidane in panchina.