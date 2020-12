Barcellona-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo ha deciso

La Juventus è pronta questa sera per scendere in campo a Barcellona nella sua ultima partita della fase a gironi di Champions League.

C’è il primo posto in palio in questo match del Camp Nou, con i bianconeri di Pirlo chiamati ad una grande impresa. Ci sono tre punti da recuperare ma anche il ko patito a Torino contro i blaugrana. Vedremo anche la sfida nella sfida tra Messi e Ronaldo, due grandi campioni di quest’era calcistica, pronti a illuminare la scena con il loro talento. Ad ogni modo per la Juventus questo match è un esame di maturità da superare. Pur senza brillare eccessivamente, la squadra sta comunque portando a casa risultati importanti. Ma ora deve crescere sul piano del gioco.

Il Barcellona deve rinunciare a delle colonne della sua rosa, come Sergi Roberto, Piquè, Ansu Fati e Dembelè. Fari puntati sul giovane Dest, in regia c’è l’ex Pjanic mentre in avanti Koeman pare intenzionato a schierare una squadra molto sbilanciata. Nella Juventus tra i pali dovrebbe esserci Buffon, per una meritata “passerella” nel torneo internazionale. Mentre Danilo potrebbe far rifiatare De Ligt in difesa. A centrocampo Ramsey avrà una chance, con Chiesa esterno offensivo e Morata che torna a far coppia con Ronaldo.