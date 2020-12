La Juventus si appresta questa sera a scendere in campo in Champions League contro il Barcellona con un obiettivo importante in testa.

La squadra allenata da Andrea Pirlo è sicura già della conquista della qualificazione agli ottavi di finale, ma può ancora arrivare prima del suo girone. Per farlo dovrà battere i blaugrana e dovrà farlo con tre gol di scarto, considerando anche il ko subito allo Stadium per 0-2. Una missione difficile ma non impossibile, anche perché prendersi il primato sarebbe davvero molto importante.

Juventus, rischio big agli ottavi