Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala sembra lontano dai bianconeri. L’agente del giocatore l’avrebbe offerto a sei club europei

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala sembra lontano della Juventus. La Joya dopo l’ennesima prestazione sottotono, anche nel derby l’attaccante argentino non ha saputo esprimersi al meglio, non sembra più convinto di essere al centro della sua attuale squadra, una cessione a fine stagione diventerà possibilità concreta. Infatti stando anche alle ultime indiscrezioni riportate su ‘Calciomercato.it‘ l’attaccante sarebbe già stato offerto a ben sei club ai vertici europei. L’agente dell’argentino lo avrebbe infatti offerto alle sei big di Premier League: Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester City e Arsenal.

Calciomercato Juventus, Dybala verso la cessione. offerte da sei club

Già una stagione fa l’argentino veniva offerto al Manchester per lo scambio con Lukaku (poi passato all’Inter), e proprio come un anno fa, ora, l’argentino potrebbe ritornare in auge proprio in Inghilterra nel maggiore campionato: la Premier League. I top club inglesi sono stati informati della possibilità, direttamente dall’agente del giocatore, ma chiedono sia lo stesso giocatore a farsi avanti in maniera esplicita sulla volontà di andare in Premier dopo il no secco di un anno fa. Su Paulo Dybala continua, però, ad essere vigile il Paris Saint Germain, alle prese con la vicenda Mbappe-Real Madrid che potrebbe diventare, sempre di più, realtà concreta.