Juve, trionfo a Barcellona senza Chiesa e Kulusevski: Paratici bocciato?

La squadra di Pirlo domina a Barcellona senza i due acquisti più onerosi della scorsa sessione invernale: semplice coincidenza?

Juventus Barcellona Chiesa Kulusevski/ C’è un dettaglio da sottolineare nella roboante vittoria della Juventus ottenuta in quel di Barcellona. Nell’undici iniziale bianconero non erano presenti né Dejan Kulusevski né Federico Chiesa. Fino ad ora, in questo scorcio di stagione, non era mai successo che nessuno dei due esterni venisse schierato dall’inizio. Nel match d’andata contro i blaugrana erano addirittura partiti entrambi dal primo minuto, con buona pace del tanto agognato “equilibrio”: retroguardia dei Campioni d’Italia uscente che veniva preso d’infilata ogni qualvolta veniva eluso il primo pressing.

Memore della nefanda esperienza dello Stadium, Pirlo ha sorpreso tutti schierando un inedito centrocampo a cinque, con due ali capaci di interpretare al meglio entrambe le fasi come Alex Sandro e Cuadrado, due “terzini” atipici, ma sicuramente dalle doti meno spiccatamente offensive di Kulusevski e Chiesa, che si sono accomodati in panchina. Soltanto negli ultimi minuti di gioco il talento della Fiorentina è sceso in campo, a risultato acquisito, per far rifiatare uno stanchissimo Cristiano Ronaldo.