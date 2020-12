Calciomercato Juventus, Lorenzo Pellegrini nome nuovo per il centrocampo bianconero. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Paratici starebbe valutando se pagare o meno l’importo della clausola

Calciomercato Juventus Pellegrini/ Mancano ancora molti mesi all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma i dirigenti delle grandi squadra sono già al lavoro per farsi trovare pronte e battere la concorrenza delle principali antagoniste. Uno dei club più attivi è la Juventus, rivitalizzata dall’importante successo ottenuto in quel di Barcellona, che ha permesso agli uomini di Pirlo di ottenere il primo posto del girone di Champions.

Leggi anche–>Pogba alla Juventus, calciomercato: dalla Francia arrivano novità

Dal match in terra catalana sono arrivate risposte importanti dal centrocampo, uno dei reparti maggiormente coinvolti dall’operazione restyling promossa da Fabio Paratici nell’ultima campagna acquisti. Tuttavia il dirigente bianconero starebbe sondando molti nomi per rinforzare la mediana a disposizione di Pirlo, che in questo primo scorcio di stagione ha evidenziato non poche difficoltà ad assimilare i dettami tattici del nuovo allenatore. Oltre al sogno Pogba, resta molto viva la pista Lorenzo Pellegrini.