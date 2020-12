Calciomercato Juventus, bianconeri su Eriksen ma per lasciarlo partire i nerazzurri chiederebbero il neo acquisto della Vecchia Signora

Calciomercato Juventus, giusto ieri sera l’Inter di Antonio Conte usciva per l’ennesima volta ai gironi di Champions League. Un brutto risultato che ha lasciato ancora di più amareggiato Eriksen, oramai utilizzato con il contagocce dal mister nerazzurro. Proprio per lo scarso utilizzo di un giocatore con un così importante palmares, i bianconeri sembrano interessati all’acquisto del danese. L’entourage di Eriksen potrebbe pensare alla partenza già nel mercato di riparazione di gennaio, ma per i bianconeri la vera insidia sta nella proposta dell’Inter, sì ad una partenza ma con uno scambio, decisamente, provocatorio.

Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter per Eriksen: c’è una novità

Sembra infatti che l’Inter aprirebbe ad una possibile partenza di Eriksen in bianconero solo in cambio di Kulusevski. Il classe 2000 è uno dei nuovi volti di questa Juventus. Un giocatore dalle doti formidabili che è già diventato protagonista della rosa di Pirlo, esordendo titolare e con un gol. Insomma una proposta decisamente poco conveniente per i bianconeri, in primis per la prospettiva che ha ancora davanti lo svedese, essendo un giovanissimo, ma anche sul fatto che Kulusevski è appena arrivato e deve, ancora, far vedere tutto il suo potenziale. Dunque l’ipotesi non verrà assecondata dalla Juventus. E forse la stessa dirigenza nerazzurra poteva immaginarselo.