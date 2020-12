Alaba, richiesta monstre del difensore del Bayern alla Juventus

Alaba chiede un ingaggio monstre per lasciare il Bayern Monaco a parametro zero. Tutti i top club europei sono finiti sulle sue tracce, la Juventus è tra queste.

La Juve continua a rimanere vigile sul Alaba del Bayern Monaco. E’ un autentico fuoriclasse che alzerebbe il livello tecnico del club. Pirlo lo accoglierebbe a braccia aperte in squadra. Sa che è un elemento molto duttile, visto che può essere schierato in più ruoli. Il contratto del calciatore austriaco è in scadenza con il prossimo 30 giugno e al momento non si respira aria di rinnovo in Baviera. Anzi, si parla di un addio. La Juventus farà di sicuro un tentativo per portarlo a Torino, a gennaio o a giugno. L’importante è che l’affare vada in porto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: aria d’intesa con il colombiano

Alaba, richiesta monstre per l’ingaggio

La concorrenza è agguerrita: Inter, Real Madrid, Psg, Barcellona e Manchester City sembrano essere interessato al jolly dei bavaresi. Per loro, come per le altre pretendenti, c’è però da fare i conti con la richiesta monstre che l’agente starebbe presentando a tutte le società che chiedono informazioni. Secondo quanto riferisce OkDiario, Alaba vorrebbe un ingaggio da venti milioni di euro. Una cifra che potrebbe spaventare la Juventus, come tutti club interessati al difensore austriaco.