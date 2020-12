Genoa Juventus Diretta Live: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita allo stadio Luigi Ferrarsi, valevole per la Serie A.

Genoa Juventus Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo l’ottima performance in Champions League contro il Barcellona, la Juventus di Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare tre punti importanti con i quali poter tenere la scia del Milan capolista, che guida -ancora- a punteggio pieno. Impegno da non sottovalutare per i bianconeri che, sebbene si presentino allo stadio Luigi Ferrarsi di Genova con tutti i favori del pronostico dalla propria parte, non devono sottovalutare il delicato impegno contro una squadra, di certo, da non sottovalutare.

Genoa Juventus Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A

Ritorna in campo Paulo Dybala. L’argentino, che attualmente non gode di un ottimo periodo di forma è pronto a riscattarsi. Al suo fianco l’ormai indiscusso campione portoghese Cristiano Ronaldo, già protagonista della notte magica di Barcellona con una doppietta. A centrocampo torna l’idolo del momento McKennie, il giovane americano dopo i gol decisivi nel derby e nella sfida di Champions League contro il Barcellona, torna dal primo minuto. Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di stasera, che si disputerà in casa del Genoa allo stadio Luigi Ferraris, appuntamento previsto per le 18.00. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare. Il Genoa farà di tutto per mettere i bastoni fra le ruote alla Juventus, dunque, concentrazione massima per una sfida di vitale importanza per la classifica. Quest’anno più che mai la conquista dallo scudetto dipenderà da partite come questa, tre punti potrebbero risultare fondamentali.