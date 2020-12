Calciomercato Juventus, Khedira lancia segnali di addio ai bianconeri: “Mi sento pronto per una nuova sfida”

Juventus, Sami Khedira è pronto a ritornare. Il centrocampista tedesco ha le idee chiare: “Mi sento pronto per una nuova sfida, voglio tornare a giocare e a lottare per i tre punti”. Segnali di addio ai bianconeri? Ha risposto lo stesso calciatore ad un’intervista concessa alla ‘Bild’: “Mi sento con Ancelotti, ma non escludo nulla, così come lo Stoccarda in Bundesliga. Il mio obiettivo principale è un cambiamento“. Il tedesco, dunque, potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, Khedira: “Mi sento pronto per una nuova sfida…”

Il centrocampista tedesco lancia autentici segnali di addio alla Juventus. Khedira infatti potrebbe lasciare la Vecchia Signora a gennaio, nel mercato di riparazione. Su di lui c’è il forte interesse di Ancelotti ma non è nemmeno da escludersi il gradito ritorno in Bundesliga. Il campionato che ha lanciato il campione tedesco. Qualora la Juventus decidesse di salutare Khedira a gennaio, risparmierebbe sul suo ingaggio e potrebbe reinvestire quei soldi in importanti acquisti. Ma non solo l’Everton è sul giocatore, come dicevamo poc’anzi, lo Stoccarda potrebbe essere il piano b.