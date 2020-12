Calciomercato Juventus, cessione Bonucci: offerta monstre dalla Premier

Non si placano le voci circa un possibile addio di Leonardo Bonucci, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Premier League

Calciomercato Juventus Bonucci/ Uno dei leader carismatici dello spogliatoio della Juventus è sicuramente Leonardo Bonucci: il capitano bianconero ha dimostrato in più di una circostanza di essere in grado di far sentire la sua voce dall’alto dell’esperienza temprata da molti anni di militanza in bianconero. L’ex difensore del Milan, dopo la poco fortunata esperienza in casa rossonera, si è tatuato nuovamente i colori della Vecchia Signora sulla pelle, mandando messaggi d’amore alla causa bianconera.

Tuttavia, molti rumours provenienti d’Oltremanica riferiscono di un interessamento piuttosto concreto di alcuni club della Premier League: tra questi, sicuramente il Manchester City sarebbe quello più propenso a fare follie per il difensore viterbese, proponendo alla Juventus una cifra vicina ai 60 milioni di euro. A riportarlo è News24.it: l’intenzione di Paratici è però quella di stroncare sul nascita ogni possibile velleità di cessione, proponendo al centrale il rinnovo del suo contratto.