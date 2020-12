Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala è ancora incerto. Se la Joya lasciasse i bianconeri avrebbe già quattro squadre a fargli la corte

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala è ancora una vera incognita. L’attaccante argentino ancora non ha deciso quale sarà il suo futuro. Molti vorrebbero la sua permanenza in bianconero, ma i pochi spazi e soprattutto l’ultima stagione hanno sancito gerarchie che -oramai- sembrano chiare e senza dimenticare che c’è ancora da concordare il possibile rinnovo di contratto. Paulo dichiara amore alla Juventus, nelle ultime uscite ha voluto rassicurare tutti i tifosi dichiarando fedeltà alla maglia, ma intanto il rinnovo ancora non sembra arrivare. Nell’eventualità di una cessione la Joya avrebbe già ben, quattro, pretendenti di lusso.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Atalanta, le probabili formazioni. Torna Morata dal 1′

Calciomercato Juventus, Dybala poker di squadre pronte ad accoglierlo

a Paulo dunque non manca mercato. In Inghilterra si parla di un possibile ritorno di fiamma del Manchester United nei confronti della Joya, i Red Devils avrebbero bisogno di un grande colpo per ritornare ai fasti e potrebbero ripartire proprio da lui. Ma sempre in Inghilterra c’è anche il Tottenham di José Mourinho che continua ad interessarsi al giocatore. Entrambe le società inglesi torneranno presto alla carica, con gli Spurs che già si sarebbero mossi per capire la fattibilità dell’operazione. Ma Dybala non sembra interessare solo in Inghilterra ma anche in altri due campionati.