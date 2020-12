Pirlo verso Juventus-Atalanta: «Vi dico che penso di Gasperini»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, non si fida per nulla di Gasperini e della sua temibile Atalanta. «Non è più una sorpresa per me».

Andrea Pirlo si ritroverà davanti ad un allenatore che ha dimostrato nel corso della sua carriera di imbrigliare tecnici più quotati. Per quanto fatto a Bergamo, si è guadagnato il soprannome di “maestro”, perché il suo calcio è frutto di un lavoro certosino. Gian Piero Gasperini è a casa sua alla Juventus, perché partì proprio dalle giovanili bianconere senza mai però essere portato tra i grandi. «È un allenatore molto bravo che ormai fa bene da tanti anni – ha detto l’ex regista di Juve e Mila -. È cresciuto qui nel settore giovanile della Juve e ha fatto bene ovunque è andato. Ha il suo modo di giocare molto marcato e quindi va avanti con le sue idee che gli stanno dando grandi risultati».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala poker di squadre pronte ad accoglierlo

Pirlo e l’Atalanta

L’impegno, per Andrea Pirlo, è forse il peggiore che potesse capitare in questo scorcio di campionato. L’Atalanta, ferita dalla questione Gomez, ha riscoperto nuovi interpreti che sono pronti a trafiggere i bianconeri. «Sarà una gara difficile contro una squadra molto forte, che ormai è una realtà da diversi anni – ha detto l’allenatore della Juventus -. Lo si è visto non solo nel campionato italiano, ma anche a livello europeo. Sarà una partita dura da giocare per quello che è il loro atteggiamento. Dovremo affrontarla come una top squadra. Se sono stupito dalla continuità di rendimento dell’Atalanta in Italia e in Europa? No stupito ormai no, è già da qualche anno che fa vedere grandi cose grazie al lavoro dell’allenatore e della società. È una nuova grande realtà che bisogna seguire e cui bisogna dare grande rispetto». Il rispetto, insomma, è enorme.