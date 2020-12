Inzaghi alla Juventus, calciomercato: definito il dopo Pirlo, le ultime

Calciomercato Juventus, Inzaghi sempre più lontano dalla Lazio: nel caso di un esonero, i bianconeri e l’Inter potrebbero sondare la situazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS INZAGHI/ Non è un momento facile per la Lazio di Simone Inzaghi che, a dispetto della qualificazione sofferta agli ottavi di finale di Champions League, in campionato sta faticando e non poco a trovare una propria dimensione. Anche contro il Benevento, infatti, Immobile e compagni non sono andati oltre uno scialbo pareggio, che li ha allontanati in maniera importante dalle zone nobili della classifica. La panchina di Simone Inzaghi comincia a traballare pericolosamente: per il tecnico dei capitolini sarà fondamentale non steccare nelle prossime uscite contro Milan e Napoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, Claudio Lotito non sarebbe affatto contento dell’andamento stagionale, e potrebbe decidersi ad esonerare Inzaghi qualora la sua squadra non dovesse ottenere risultati incoraggianti nelle prossime uscite. Juventus e Inter continuano a restare alla finestra: soprattutto i bianconeri, del resto, avevano effettuato dei sondaggi importanti già lo scorso anno.