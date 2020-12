Calciomercato Juventus, il retroscena su Chiesa: fu preferito al francese

Calciomercato Juventus, il retroscena di mercato è su Chiesa, giocatore voluto profondamente da Pirlo. Paratici aveva già chiuso Aouar

Calciomercato Juventus, Chiesa fu una scelta per volere di Pirlo, il direttore sportivo Fabio Paratici aveva già chiuso Aouar. Proprio un giorno dopo allo splendido gol realizzato ieri contro l’Atalanta, si parla di un retroscena di mercato proprio legato all’esterno italiano. Questa estate la situazione sarebbe andata diversamente non fosse intervenuto Pirlo. Il maestro è stato fondamentale nell’acquisto del giocatore, un volere sentito e richiesto esplicitamente alla società, nonostante il giocatore fosse già seguito da parecchio tempo da Fabio Paratici.

Federico Chiesa che è stata una richiesta esplicita di Andrea Pirlo, dopo un lungo inseguimento da parte del CFO Paratici partito da lontano. La Vecchia Signora ha voluto accontentare il proprio mister su una richiesta esplicita dello stesso. Un affare complessivo da circa 60 milioni di euro tra prestito e riscatto, con la dirigenza bianconera che è stata, quindi, obbligata a “mollare” Houssem Aouar per arrivare poi a Chiesa.

La notizia viene anche riportata su ‘Tuttosport’ che scrive: “La Juventus infatti sul finire dell’ultima sessione estiva aveva in mano il talento del Lione, ma ha preferito chiudere l’affare con la Fiorentina per il classe ’97 e accontentare Pirlo”.

Insomma l’affare è andata in dirittura d’arrivo per accontentare il nuovo allenatore. Ma che sarà del mercato di gennaio? Sappiamo come la rosa di Pirlo abbia bisogno di forze fresche, nuovi giocatori che possano essere valide alternative. Tanti sono i nomi sul mercato, ma per il momento, stuzzica il duo del Chelsea: Giroud (che potrebbe fare il vice Morata) e Emerson Palmieri laterale di difesa di indubbia qualità, potrebbero essere i rinforzi necessari e richiesti da Pirlo per la campagna acquisti di riparazione. Solo a gennaio avremmo conferme sull’accaduto, intanto i bianconeri si godono gli attuali pupilli, uno su tutti Federico Chiesa che ieri sera ha trovato uno splendido gol.