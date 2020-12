Bonucci all’Inter, calciomercato: De Vrij via, pronto il colpo dalla Juve

Calciomercato Juventus, Antonio Conte starebbe pensando a Leonardo Bonucci per sostituire De Vrij, sul quale da tempo ha messo gli occhi il Liverpool

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BONUCCI/ Avrebbe del clamoroso l’indiscrezione rilanciata da calciomercatoweb, secondo la quale l’Inter avrebbe messo gli occhi su Leonardo Bonucci nell’ottica di una sostituzione di De Vrij, per il quale si fanno sempre più insistenti le voci di un suo passaggio al Liverpool. Un giro di difensori che coinvolgerebbe anche Van Dijk, che ha espresso il suo desiderio di cambiare aria, in cerca di nuove motivazioni dopo i grandi successi nazionali e internazionali ottenuti negli ultimi anni.

Al momento si tratterebbe soltanto di un’idea, di un’indiscrezione, che non ha ancora nulla di concreto. In effetti, Bonucci è legato alla maglia bianconera da un amore viscerale, ed appare piuttosto inverosimile che si possa riproporre quanto successo un paio di anni fa, quando il difensore accettò le avances del Milan, salvo poi pentirsene subito dopo. C’è anche da sottolineare la grande stima che intercorre tra il capitano della Juve e l’ex allenatore bianconero, che lo ha lanciato da titolare anche quando le sue prestazioni erano tutt’altro che esaltanti. Logica e cuore, insomma, che però andrebbero a scontrarsi con le richieste di Paratici, che valuta il proprio centrale circa 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, l’idea Bonucci solo una suggestione?

BONUCCI INTER/ Soldi che l‘Inter potrebbe ricavare da un eventuale cessione di De Vrij, che è finito improvvisamente nel mirino del Liverpool. Jurgen Kloop stravede per le qualità mostrate fino ad ora dall’ex centrale della Lazio, e sarebbe disposto a consegnargli le chiavi del reparto difensivo dei Reds, a maggior ragione se il club inglese dovesse privarsi di Van Dijk. Insomma, un intrigo tutto olandese, l’asse Torino-Milano-Liverpool potrebbe accendersi da un momento all’altro: anche se, va detto, che per ora non si tratta altro che di una suggestione, che non ha trovato riscontri concreti.

