Calciomercato Juventus, non solo McKennie: altro americano nel mirino

Reynolds gioca con i Dallas Fc ed è al centro di un derby di mercato che vede protagonisti la Juventus e la Roma per la Serie A.

Il portale a stelle e strisce MLSsoccer.com informa sulle operazioni di scouting che stanno effettuando alcuni club italiani negli Stati Uniti. Quello americano è un vivaio che sembra florido e alcuni elementi si stanno imponendo anche in Europa. Il nome più importante è quello di Pulisic del Chelsea, ma occhio a Reyna del Borussia Dortmund, Mckennie della Juventus e Dest del Barcellona. L’emblema, però, è Alphonso Davis del Bayern Monaco, preso in un college Usa ed esploso al punto dal condurre i bavaresi alla vittoria della Champions League. In quest’ottica, il nome nuovo è quello Bryan Reynolds. Anche lui è un texano come il mediano della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, contro il Parma è ballottaggio a centrocampo

Reynolds, terzino destro dei Dallas FC

A seguire più da vicino le vicende di Bryan Reynolds c’è la Roma. Il club capitolino avrebbe già avanzato un’offerta da 7,5 milioni. Classe 2001, ha un contratto in scadenza nel mese di dicembre 2024 ed è uno dei giovani a stelle e strisce più in vista. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai dieci milioni di euro e sulle sue tracce non ci sarebbero solo i giallorossi. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un interessamento di Marsiglia, Milan e Juventus.