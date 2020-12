Poche ore ancora e la Juventus sarà nuovamente impegnata in un match di campionato, questa volta contro il Parma di Fabio Liverani.

La gara è in calendario sabato sera alle 20.45 e dopo il pareggio arrivato contro l’Atalanta per la squadra di Pirlo è tempo di puntare nuovamente ai tre punti. La classifica in vetta è sempre più corta. Tuttavia guai a sottovalutare Gervinho e compagni, molto pericolosi specie in contropiede. Durante la partita contro gli orobici Arthur ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio, e come rivela la Gazzetta dello Sport, la sua presenza in campo sabato sera è in forte dubbio. Anche se per lui si parla di una forte contusione, non dovrebbe comunque essere utilizzato dal primo minuto anche nel caso in cui farà parte dell’undici titolare.

