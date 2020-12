Parma Juventus, Pirlo a DAZN: “Stiamo migliorando, Cr7 aveva tanta rabbia”

Le parole di Andrea Pirlo ai microfoni di Dazn dopo Parma-Juventus, che ha visto i bianconeri strapazzare la compagine di Liverani

Pirlo Parma Juventus/ Non può non essere soddisfatto Andrea Pirlo della prova dei suoi ragazzi, che questa sera al Tardini hanno avuto vita facile nel superare agevolmente il Parma, nel terzo anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le parole del mister bianconero: “Era necessario fornire una prova di collettivo, e ci siamo riusciti. Abbiamo avuto la padronanza del gioco, aggredendoli alti: questo è lo spirito che sto cercando di inculcare nei miei. Abbiamo fatto passi in avanti per quanto concerna la riaggressione, e questo ci permette di avere costantemente il baricentro alto.

Su Ronaldo: “Cristiano covava dentro di sè molta rabbia dopo il rigore fallito contro l’Atalanta. Stasera ha fatto vedere quanto ci tenga al goal: sono contento che ci sia riuscito su azione, tra l’altro. Per fortuna abbiamo avuto poco tempo per pensare al pareggio di mercoledì, e abbiamo disputato un’ottima gara.”