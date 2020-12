Isco alla Juventus, calciomercato: deciso il futuro dello spagnolo

Calciomercato Juventus, il futuro di Isco appare sempre più lontano dal Real Madrid: sul talento spagnolo sarà sfida a due Arsenal-Everton

Calciomercato Juventus Isco/ Come accade puntualmente ogni sessione di calciomercato, il nome di Isco è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus, desiderosa di un calciatore dalle sue caratteristiche, vista la partenza sempre più probabile di Paulo Dybala, per il quale non è stata ancora trovata l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il trequartista del Real Madrid piace e non poco alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che già ai tempi di Massimiliano Allegri aveva cercato di imbastire una trattativa con i Blancos, puntualmente sfumata per le esose richieste di Florentino Perez.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, colpo dagli Usa: Roma beffata, c’è l’intesa?

Alcune settimane fa c’erano stati dei contatti piuttosto informali tra la dirigenza Campione d’Italia e i rappresentanti del calciatore, il cui futuro sembra essere sempre più lontano da Madrid. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, però, Isco quasi sicuramente si trasferirà in Inghilterra: c’è un testa a testa in atto tra Everton ed Arsenal, che a suon di milioni cercheranno di convincere il centrocampista a trasferirsi in Premier.