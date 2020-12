Bellerin, dalla Spagna bomba clamorosa che riguarda la Juventus

Hector Bellerin è un calciatore conteso dalla Juventus e dall’Atletico Madrid. Il terzino dell’Arsenal lascerà subito i Gunners a gennaio?

Il portale iberico Fichaes.net dà un importante aggiornamento per ciò che concerne la situazione del terzino dell’Arsenal Hector Bellerin. Il laterale è ambito moltissimo dalla Juventus che lo ha messa quasi in cima alle sue preferenze. La concorrenza, tuttavia, è molto agguerrita. Il calciatore catalano, tuttavia, troverebbe di nuovo posto nel campionato spagnolo con la maglia dell’Atlético de Madrid. Simeone si è interessato a lui da molto tempo, ma ha sempre incontrato il rifiuto dell’Arsenal. Con la squalifica di Kieran Trippier, che non potrà giocare con i colchoneros per dieci settimane, gli scenari cambiano drasticamente.

