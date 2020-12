Isco, finalmente la Juventus ha la riposta dello spagnolo

La corsa ad Isco è vicina al suo epilogo. Lo spagnolo del Real Madrid sta per comunicare cosa ha deciso per il futuro alla Juventus.

Si avvicina alla fine uno dei capitoli più interessanti degli ultimi anni di calciomercato Juventus. L’interesse che la Vecchia Signora aveva per Isco era cosa nota ai più, così come i tentativi andati a vuoto di ingaggiarlo. Ci si provò sotto la gestione Allegri, poi anche con Sarri. Con Pirlo, invece, i contatti sono iniziati a Liga già avviata a causa del calendario stravolto causa Covid 19. Adesso, all’orizzonte, finalmente c’è la nuova destinazione del trequartista dei blancos.

Isco lascia il Real Madrid

Il futuro del centrocampista offensivo potrebbe essere a sorpresa in Francia con la maglia del PSG. Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, il trequartista potrebbe rientrare in un maxi scambio con il club transalpino. Il Real Madrid ha puntato Marquinhos per la sua difesa e pur di arrivare al brasiliano sarebbe disposto a cedere sia Isco che Eder Militao in un maxi scambio con i Blancos. Isco sarebbe molto interessato a giocare a Parigi, perché con Zidane il suo spazio è ridotto ad un lumicino. Coltiva dal canto suo la legittima ambizione di essere al centro di un progetto tecnico che valorizzi il suo status di campione.