Milik e non solo. Tutte le opzioni di Paratici per l’attacco della Juventus

Paratici non ha soltanto Milik sul taccuino. Nel ventaglio di nomi per la Juventus ci sono anche Giraud Llorente e Pavoletti.

Non c’è soltanto la pista che porta a Milik del Napoli nel novero di nomi che la Juventus sta sondando per rinforzare il proprio pacchetto offensivo. I bianconeri hanno la necessità di ricorrere ad un centravanti vecchia maniera per occupare l’area di rigore avversaria quando i match si mettono molto male. Non esiste, infatti, un elemento in rosa con quelle caratteristiche e la sua assenza si è vista eccome nelle prime giornata di campionato.

Milik e gli altri nomi

Come detto, non c’è solo Milik e la Gazzetta della Sport fa il punto della situazione. Fernando Llorente e Olivier Giroud sono da giorni i nomi più chiacchierati. Situazioni differenti. Giroud al Chelsea ha ancora una posizione importante – cinque gol in Champions in questa stagione, quattro in una partita al Siviglia. Mentre lo spagnolo è in uscita dal Napoli. Sì, ma è il Napoli e quindi al nome Juventus non hanno mai fatto sorrisi: se si dovessero pagare indennizzi la trattativa non partirebbe proprio. Poi c’è Pavoletti del Cagliari. Lui sì, grazie alla sinergia con i sardi per arrivare al terzino dei Dallas Fc, Bryan Reynolds, che potrebbe vestire il bianconero. Molto complesso sarebbe invece arrivare a Gianluca Scamacca, molto più giovane ma più quotato e in prestito al Genoa: per lui il Sassuolo chiede almeno una ventina di milioni.