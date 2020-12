Paratici prova il colpo per la Juventus. Nel mirino un talento della Premier League

La Juventus ha individuato in Tariw Lamptey, terzino destro del Brighton, il giusto rinforzo per la propria difesa. Sondaggi già avviati.

Il portale calciomercato.it svela chi sarà con ogni probabilità il sostituto di Juan Cuadrado sulla corsia di destra. Non c’è solo l’americano Reynolds ad attrarre il direttore sportivo Faboi Paratici, ma anche un vero e proprio talento inglese. Si tratta di Tariw Lamptey, terzino destro del Brighton, che sta incantando partita dopo partita in Premier League. La Juventus è molto attenta ed ha già stretto i primi contatti con il suo entourage.

Lamptey, Juventus pronta all’assalto

Lamptey è nato a Londra ed in possesso anche di passaporto ghanese. Quest’anno,come detto, si è imposto come sorpresa della Premier League. Una prima parte di stagione strepitosa con un gol e tre assist in undici presenze, prima che un infortunio lo costringesse per un paio di partite ai box. La concorrenza nel Regno Unito, diventato extra-Ue, non manca. Anche il Milan lo ha seguito da vicino prima di abbandonare la pista. Il 20enne si è imposto per la sua capacità di dribbling, ma anche per la velocità: le big d’Europa lo osservano e anche le italiane lo tengono d’occhio.