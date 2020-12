Donnarumma, ora il Milan trema. Due big sul portiere, la Juventus c’è

Mino Raiola sa che Donnarumma può finire alla Juventus o all’Inter, pronte a fare delle offerte per il portiere del Milan. Sarebbe un affare clamoroso.

La bomba l’ha fatta deflagrare il Corriere della Sera. Riguarda il portiere della Nazionale italiana e del Milan. Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan, avrebbe ricevuto delle offerte da Juventus e Milan per il trasferimento a parametro zero. Avverrebbe a giugno, a campionato e contratto esaurito. Il suo procuratore, Mino Raiola, è quello che sta tessendo le trame di questo clamoroso tradimento. Sarebbe un addio totalmente inaspettato, ma oggettivamente clamoroso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, può sfumare un obiettivo in attacco: c’è l’Atletico

Donnarumma e il Milan

Per Donnarumma l’offerta di rinnovo del Milan si attesta intorno ai 7 milioni di euro. Mino Raiola, agente dell’estremo difensore classe 1999, spaventa però i rossoneri sbandierando offerte importanti da parte dei rivali di sempre di Juventus e Inter. Le big della Serie A sembrano quindi pensare a Donnarumma qualora non rinnovasse col Milan che dal canto suo farà di tutto per trattenere il proprio gioiello più importante. Nonostante l’ottimismo palesato nei giorni scorsi anche da Gazidis va comunque monitorata la situazione dei due pilastri del Milan che piacciono in Serie A.