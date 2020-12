Reynolds, stretta la sinergia tra Juventus e Cagliari. In cosa consiste

Bryan Reynolds ad un passo dal lasciare i Dallas FC per firmare in Italia. Lo ingaggerebbe il Cagliari sotto la supervisione della Juventus.

Si guarda al futuro e si pensa a come garantire a Pirlo terzini di spinta. Ormai, nel nuovo calcio iper offensivo, i laterali di difesa rompono la linea costantemente e diventano delle ali aggiunte, permettendo a queste di andare in area o accentrarsi. E’ questo il profilo di Bryan Reynolds, brillante giovane americano dei Dallas Fc. I bianconeri hanno avanzato un’offerta di 9.5 milioni confermata anche dalla MSL.

Reynolds subito a Cagliari, poi la Juve

Il problema non è tanto il costo, quanto lo status di extracomunitario di Reynolds che impedisce un arrivo immediato. Bisogna quindi aspettare l’estate ma si sta pensando ad una possibile sinergia con il Cagliari per portare Bryan subito in Italia. Il Corriere dello Sport svela strategia: lasciarlo in prestito e poi fargli vestire il bianconero dalla prossima stagione. Di Francesco ha già dato l’ok. Sullo sfondo, ma poi mica tanto, c’è appunto la Roma, con il tecnico Paulo Fonseca che ha messo gli occhi sul gioiello statunitense. I bianconeri sono in vantaggio e l’affare potrebbe concretizzarsi a metà gennaio.