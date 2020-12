Calciomercato Juventus, bye bye De Paul: è vicinissimo all’Inter

Calciomercato Juventus, l’Inter fa sul serio per De Paul: il club nerazzurro avrebbe messo la freccia per il calciatore argentino, battendo sul tempo la concorrenza

Calciomercato Juventus De Paul/ La pista De Paul-Inter comincia ad infiammarsi. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di calciomercato.it, infatti, l’argentino sarebbe entrato prepotentemente nel mirino della dirigenza nerazzurra, che punterebbe a chiudere l’operazione già nella finestra invernale di calciomercato. Il numero 10 dell’Udinese, valutato circa 40 milioni di euro dal suo club, è oggetto del desiderio di molti club, in Italia e in Premier League.

Oltre all’Inter, infatti, sulle tracce del 26 enne argentino c’è da tempo anche la Juventus, che però non è andato oltre a qualche timido sondaggio, arrendendosi alle pretese della compagine friulana, che in estate ha detto no ad un’offerta di 28 milioni proveniente dall’Inghilterra, e più nello specifico dal Leeds. Al momento, però, i lombardi sembrerebbero essere in netto vantaggio nella corsa al calciatore, con il quale avrebbero trovato una bozza di accordo per un contratto quadriennale a circa 3,5 milioni di euro annui. Resta ancora da convincere l‘Udinese, ma la sensazione è che l’Inter abbia messo la freccia ed abbia superato tutta la concorrenza.