Depay alla Juventus, calciomercato: pronto un super scambio e conguaglio

Calciomercato Juventus Depay/ Importanti novità dell’ultima ora in casa Juventus. Come riportato dal noto esperto di mercato Tancredi Palmieri sul suo profilo Twitter, la Juventus sarebbe interessata a Memphis Depay già in questa sessione invernale: Fabio Paratici si sarebbe spinto al punto da offrire ai francesi il cartellino di Federico Bernardeschi, che anche la scorsa estate aveva avuto un “flirt” con i transalpini.

A sei mesi dalla scadenza del contratto, il presidente Aulas non può permettersi di tirare troppo la corda. Come riferito da calciomercato.com, l’istrionico numero 1 del club francese si accontenterebbe di 5 milioni di euro: una cifra modica, per un calciatore che qualche mese fa è stato a un passo dal vestire la maglia del Barcellona. La trattativa con i catalani, però, saltò, e l’ipotesi Juventus è tornata in maniera prepotente a prendere quota: al Lione piace tanto Bernardeschi, e non è da escludere che i due club trovino la soluzione per uno scambio che prevedrebbe anche un conguaglio a favore dei bianconeri.