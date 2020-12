Cristiano Ronaldo spaventa la Juventus: a Sky Cr7 apre all’addio

Il fenomeno portoghese ha rilasciato un’importante dichiarazione a Sky a margine della premiazione per il Golden Foot

Juventus Ronaldo/ Il simbolo della Juventus di Andrea Pirlo è sicuramente Cristiano Ronaldo. Il cinque volte pallone d’Oro si sta confermando anche in questa stagione su livelli molto alti, a dispetto di una rosa che a differenza degli anni scorsi non fornisce le stesse garanzie tecniche e caratteriali. A margine della premiazione per il Golden Foot, però, Cr7 ai microfoni di Sky si è lasciato andare ad una confessione a cuore aperto, che ad alcuni tifosi bianconeri potrebbe far storcere il naso. Ecco le sue parole:

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, l’annuncio clamoroso: “Agnelli lascia i bianconeri”

“Vivo al massimo delle mie possibilità il momento. Se hai motivazioni, il futuro non conta: ora sto bene, mi sento bene, e punto a vincere il numero di trofei possibili. Ma ovviamente non so il futuro, ciò che potrà accadere. Lo dico spesso anche ai giovani: godetevi il momento, perché non potete conoscere quello che accadrà. Così nella vita, così nel calcio.”